Selon l'agence de presse Abna citant Al-Manar, Cheikh Naïm Qassem, secrétaire général du Hezbollah libanais, dans un discours à l'occasion de la Journée du martyr du Hezbollah, a déclaré : Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous. Aujourd'hui, je parlerai en deux parties : la première partie sur les martyrs et la seconde partie sur les questions politiques. Le martyre est une source d'honneur, de fierté, de succès et d'atteinte des plus hauts degrés.

Le secrétaire général du Hezbollah, poursuivant son discours, a déclaré : L'agression d'Israël contre le Liban et la région est une agression entièrement soutenue par l'Amérique et fait partie d'un grand et dangereux projet. Certains disent que les Palestiniens ont commencé le « Déluge d'Al-Aqsa », mais c'est l'Angleterre qui a commencé, et la partie initiatrice était celle qui a créé ce régime usurpateur d'Israël en 1948. Le projet était à l'origine un projet de massacre. Ils ont tué et déplacé, modifié les infrastructures et déplacé des millions de personnes pour établir ce régime usurpateur.

Cheikh Naïm Qassem, faisant référence au silence de la communauté internationale face au massacre à Gaza, a déclaré : Personne ne réagit à ce qui se passe à Gaza, au martyre et à la blessure de 250 000 hommes, femmes et enfants et à la destruction des maisons, et tous ces événements se déroulent sous les yeux du monde. Personne ne parle de l'oppression du peuple de Gaza et tous soutiennent Israël et son droit à la défense. Où est l'appel mondial, l'appel des nations et l'appel efficace face aux développements à Gaza ? Certains organisent des marches et des manifestations en soutien à Gaza et nous les remercions beaucoup, mais où sont les grands pays et où est l'organisation face à ce crime ?

Il a ajouté : Ils disent que le problème est au Liban et que l'entrée de la résistance en soutien, mais le problème est dans l'occupation. L'occupation cherche l'expansion, et le soutien à Gaza ne pose pas de problème. L'occupation existait et cherche à l'étendre ; le soutien n'est pas la cause des événements au Liban. La résistance est réaction, confrontation et libération.

Le secrétaire général du Hezbollah a déclaré : Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'insolence de l'Amérique et des crimes israéliens, et ils cherchent une agression contre l'Iran. Ce sont l'Amérique et Israël qui ont commencé l'agression sous les yeux du monde, et l'Iran islamique a le droit de s'y opposer. Face à ce grand danger, il faut s'opposer à l'agression, et cela nécessite la résistance de l'armée, du peuple et de la résistance et de tous ceux qui sont capables de porter les armes dans la région. Au Liban, il doit y avoir une action nationale dans le sens du soutien à la souveraineté et à la défense avec coopération, et nous ne devons pas permettre à l'ennemi de nous dominer. Nous sommes face à la dangereuse agression israélienne et à ses actions expansionnistes. Une agression d'un régime criminel détesté par l'humanité et le monde.