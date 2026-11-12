Selon l'agence de presse Abna, Ismail Baqai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réaction à la répétition de l'accusation infondée de terrorisme contre l'Iran, simultanément à la publication de la nouvelle de la dissimulation du secrétaire au Trésor américain, a écrit sur son compte dans l'un des réseaux sociaux : Les États-Unis, dans leur agression conjointe avec le régime sioniste contre l'Iran, non seulement ont commis d'atroces crimes de guerre, mais par l'assassinat lâche de responsables et de scientifiques iraniens, ont commis un terrorisme d'État à un niveau sans précédent.

Il a poursuivi : Maintenant, ces mêmes États-Unis ont lancé une vaste campagne médiatique sous le faux titre de « terrorisme iranien » pour se présenter comme victimes !

Baqai a noté : Les États-Unis sont dans l'illusion qu'avec cette victimisation, le monde oubliera leur longue histoire d'agression et de terrorisme et croira leurs affirmations infondées sur un complot terroriste imaginaire ! Mais le tapage médiatique ne peut pas réécrire l'histoire, ni disculper les criminels, ni cacher l'identité des auteurs et des commanditaires de l'agression militaire, du terrorisme et des crimes de guerre.