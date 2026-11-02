Attaques personnelles et fausses affirmations ; l'approche des républicains dans les derniers jours de la compétition

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le journal The New York Times a rapporté que les candidats du Parti républicain, dans les derniers jours de la compétition électorale, ont intensifié leurs attaques personnelles et leurs fausses affirmations contre leurs rivaux ; une approche poursuivie dans des conditions de mécontentement croissant face à la cherté de la vie et de baisse de popularité de Donald Trump.

Selon ce journal, de nombreux candidats républicains imitent le style politique de Trump ; un style qui a modifié les frontières du discours acceptable dans la politique américaine. Alors que ces attaques n'ont pas suscité de réaction large au sein du parti, certains républicains ont exprimé leur inquiétude quant à ses conséquences.

Jeff Flake, ancien sénateur républicain de l'État d'Arizona et critique de Trump, a qualifié ce processus d'« horrible » et a déclaré que la rhétorique politique des républicains a atteint un nouveau niveau d'audace et d'insulte.

Inquiétude quant à la réaction des électeurs modérés

Les observateurs politiques ont averti que cette stratégie pourrait éloigner des républicains les électeurs modérés qui considèrent une telle rhétorique comme extrémiste et insultante ; bien qu'elle puisse mobiliser la base électorale de ce parti.

Le New York Times a également mentionné les attaques personnelles des démocrates contre les républicains, notamment en les accusant de corruption, mais a écrit que l'intensité des attaques des républicains lors des élections actuelles a été plus marquée.

Protestations limitées au sein du Parti républicain

Flake a considéré la propagation de cette rhétorique comme résultant d'une combinaison de désespoir au sein du parti et d'imitation de Trump. Dans certaines compétitions, des républicains ont également protesté contre une publicité agressive.

Susan Collins, sénatrice républicaine de l'État du Maine, a demandé l'arrêt de la diffusion d'une publicité radiophonique contre son rival démocrate qui faisait référence à la question de sa procréation.

Attaques islamophobes dans les compétitions du Michigan

Ce journal a également abordé les attaques islamophobes contre Abdulsaid, le candidat démocrate dans l'État du Michigan, et a écrit que les démocrates sont inquiets de l'impact de ces attaques sur la compétition sensible pour le contrôle du Sénat.

Le New York Times a évoqué à ce sujet les élections de 2008, où John McCain, le candidat républicain à la présidence, en réaction aux propos islamophobes d'une femme contre Barack Obama, avait défendu son rival démocrate.