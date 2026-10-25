Inde : un prêtre hindou défend une mosquée historique de Delhi menacée de démolition

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Raj Shastri, prêtre dans un temple hindou de Delhi depuis quinze ans, a exprimé son opposition à la destruction de la mosquée historique Race Course, située à proximité de son lieu de culte. « Les mosquées et les temples ne doivent jamais être détruits », a-t-il déclaré, plaidant pour la préservation de ce lieu religieux.

Le prêtre a également évoqué son amitié de longue date avec Mohammad Haroun, l’imam de la mosquée. Selon lui, leurs nombreuses rencontres témoignent de la coexistence pacifique entre les communautés religieuses du quartier, où aucune tension confessionnelle notable n’a, d’après ses déclarations, marqué leurs relations.

La mosquée est privée d’eau et d’électricité depuis plus d’une semaine. Elle se trouve dans l’enceinte d’un club hippique couvrant 53 hectares, à proximité de la résidence du Premier ministre indien. Le bâtiment bénéficie d’un classement patrimonial de catégorie II et figure depuis 2009 dans les registres de protection du patrimoine mentionnés dans les informations disponibles. Il est également inscrit sur la liste du Delhi Waqf Board, l’organisme chargé des biens de mainmorte musulmans à Delhi. La mosquée peut accueillir environ 800 fidèles.

Le gouvernement central indien a indiqué devant la Haute Cour de Delhi qu’il prenait le contrôle de cette zone pour des raisons de sécurité nationale. Cette décision intervient après plusieurs années de litiges concernant le club et les résidences situées dans le secteur. À ce stade, aucun ordre officiel de démolition de la mosquée n’a été annoncé, laissant planer l’incertitude sur son avenir.

Selon des informations locales, le vendredi 23 octobre, l’imam Mohammad Haroun a dirigé la prière du vendredi avec émotion et prié pour la préservation de la mosquée. Les fidèles présents ont, eux aussi, invoqué la protection de leur lieu de culte et la préservation de la dignité de leur communauté.

La prise de position de Raj Shastri met en lumière un témoignage de solidarité interreligieuse dans un contexte où l’avenir de cette mosquée historique demeure incertain.

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