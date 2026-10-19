Sabotage de l'Arabie saoudite sur la voie des efforts du Yémen pour réduire les tensions

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, Mohammad Abdul Salam, porte-parole du mouvement Ansarullah et chef de la délégation négociatrice yéménite, a souligné que la partie saoudienne se dérobe à ses engagements pris dans les accords précédents. L'attaque de Riyad contre l'aéroport de Sanaa en juillet 2026 a mis fin au cessez-le-feu établi, et l'Arabie saoudite n'a prêté attention à aucun des avertissements précédents.

Il a ajouté : Sanaa, avant l'escalade de l'agression saoudienne, était en contact direct et indirect avec Riyad afin de ramener ce pays à ses engagements d'avant 2023, et diverses propositions ont été présentées à la partie saoudienne, mais l'Arabie saoudite n'a pas fait un seul pas.

Abdul Salam a précisé : L'Arabie saoudite vit dans l'illusion que les évolutions de la région et la participation du Yémen à la bataille « Tempête d'Al-Aqsa » ont fait qu'il n'est plus nécessaire d'exécuter ses engagements. Nos frères à Oman ont présenté un certain nombre de propositions relatives au cessez-le-feu et Sanaa les a soutenues. Ces propositions comprenaient un cessez-le-feu de 5 jours pour mener des négociations dans une atmosphère calme, mais la réponse de l'Arabie saoudite n'était pas conforme aux exigences humanitaires du Yémen.