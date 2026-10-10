Ghalibaf s'adressant à Rubio : Vous vous agenouillerez devant les Iraniens

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Mohammad-Bagher Ghalibaf, en réaction aux récentes absurdités de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, concernant la civilisation iranienne, a écrit sur son compte : Tout au long de l'histoire, nous, Iraniens, avons été confrontés à ceux qui se proclamaient maîtres du monde et tentaient d'effacer les civilisations anciennes de la page du temps

Il a ajouté : Ils sont venus avec le feu et la flamme, mais ils sont partis avec la poussière et l'humiliation

Ghalibaf a affirmé : Ceux qui recherchent l'héritage d'Alexandre subiront le sort de Valérien ; vous vous agenouillerez