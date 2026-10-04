Résolution du Parti vert britannique : Le sionisme doit être traité comme toute forme de racisme

Selon l'agence de presse Abna citant le média israélien Times of Israel, le Parti vert d'Angleterre et du Pays de Galles a adopté lors de son congrès annuel à Brighton une motion qui assimile le sionisme au racisme.

Cette motion, qui demande que le sionisme soit « traité comme toute autre forme de racisme », a été adoptée par 1022 voix pour contre 813 voix contre.

Dans cette motion, il est stipulé que le sionisme « sur la base de la domination sur les autres, accorde des privilèges à un groupe ethnique. »

Dans le texte de la motion, il est dit : L'objectif de cette résolution est l'idéologie politique et la pratique du sionisme telles que définies, et non l'origine religieuse ou ethnique de ceux qui pourraient se considérer comme sionistes. Le sionisme, selon la définition ci-dessus, sera traité comme toute autre forme de racisme et cette résolution sera mise en œuvre par le groupe de travail sur les politiques antiracistes de manière appropriée et conformément à sa procédure habituelle.

Le Parti vert demande également la formation d'un État palestinien à la place des occupants sionistes « avec des droits égaux pour tous ».