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Macron : Je me suis entendu avec Trump pour réduire les tensions sur le marché de l'énergie

22 septembre 2026 - 10:49
Code d'info: 1868628
Source: ABNA
Macron : Je me suis entendu avec Trump pour réduire les tensions sur le marché de l'énergie

Le président de la France a annoncé un accord avec Trump pour réduire les tensions sur le marché de l'énergie et tenter d'arrêter temporairement les attaques contre les infrastructures ukrainiennes.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, « Emmanuel Macron », le président de la France, a annoncé un accord avec Donald Trump, le président des États-Unis, pour réduire les tensions sur les marchés de l'énergie, protéger les infrastructures du Moyen-Orient et la navigation dans le détroit d'Ormuz et tenter d'arrêter temporairement les attaques contre les infrastructures énergétiques et civiles de l'Ukraine.

Macron a également déclaré que les deux parties avaient convenu de coordonner leurs efforts pour parvenir à une interruption temporaire des attaques contre les infrastructures énergétiques et les infrastructures civiles de l'Ukraine.

Le président de la France a souligné qu'il fallait commencer le plus rapidement possible des négociations sérieuses sur les conditions de l'instauration de la paix entre la Russie et l'Ukraine.

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