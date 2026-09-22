Macron : Je me suis entendu avec Trump pour réduire les tensions sur le marché de l'énergie

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, « Emmanuel Macron », le président de la France, a annoncé un accord avec Donald Trump, le président des États-Unis, pour réduire les tensions sur les marchés de l'énergie, protéger les infrastructures du Moyen-Orient et la navigation dans le détroit d'Ormuz et tenter d'arrêter temporairement les attaques contre les infrastructures énergétiques et civiles de l'Ukraine.

Macron a également déclaré que les deux parties avaient convenu de coordonner leurs efforts pour parvenir à une interruption temporaire des attaques contre les infrastructures énergétiques et les infrastructures civiles de l'Ukraine.

Le président de la France a souligné qu'il fallait commencer le plus rapidement possible des négociations sérieuses sur les conditions de l'instauration de la paix entre la Russie et l'Ukraine.