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Affirmation du CENTCOM sur la poursuite du blocus maritime de l'Iran

12 septembre 2026 - 21:07
Code d'info: 1864780
Source: ABNA
Affirmation du CENTCOM sur la poursuite du blocus maritime de l'Iran

Le Commandement central de l'armée terroriste américaine (CENTCOM) a affirmé que depuis la reprise du blocus maritime de l'Iran, il a modifié la route de 100 navires commerciaux !

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Al-Jazeera, le Commandement central de l'armée terroriste américaine (CENTCOM) aujourd'hui samedi, en publiant un message, a affirmé avoir jusqu'à présent modifié la route de 100 navires commerciaux dans le cadre du plan dit « Mur d'acier ».

Cette entité terroriste, poursuivant son affirmation visant à renforcer le moral de ses militaires face aux forces de défense iraniennes, a affirmé : depuis la reprise du blocus dit « Mur d'acier » contre l'Iran par l'Amérique au cours des 60 derniers jours, le CENTCOM a modifié la route de 100 navires commerciaux. Les militaires américains restent pleinement concentrés sur cette mission.

L'entité terroriste mentionnée avait déjà avancé des affirmations similaires auparavant.

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