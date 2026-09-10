Selon l'agence de presse Abna, « Elizabeth Warren », sénatrice démocrate senior de l'État du Massachusetts aux États-Unis, en publiant un message sur le réseau social X, a écrit : La guerre de Trump avec l'Iran (l'agression illégale des États-Unis contre l'Iran) a imposé 100 milliards de dollars supplémentaires de dépenses énergétiques aux Américains.

Cette sénatrice démocrate senior a ajouté à ce sujet : Et c'est ce même Donald Trump qui promettait de réduire de moitié les prix de l'énergie dans l'année suivant le début de son mandat.