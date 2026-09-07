L’Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei : une maîtrise remarquable des questions militaires et sécuritaires - 3

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’humilité et la volonté de « ne pas être vu » comptent parmi les traits caractéristiques de l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei. Ainsi, des dizaines d’activités religieuses, sociales, scientifiques et de recherche qu’il a menées au cours des quelque quarante dernières années n’ont jamais fait l’objet d’une présentation publique. Lorsque cette volonté constante de rester dans l’ombre est associée à des activités de renseignement, de sécurité et militaires, qui sont par nature « toujours secrètes et confidentielles », il devient encore plus difficile de connaître l’ampleur de ces efforts.

Au cours des quelque trente dernières années, l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei aurait, au nom du Guide martyr de la Révolution islamique, dirigé à plusieurs reprises différentes questions dans les domaines militaire et sécuritaire. Sa maîtrise de ces sujets aurait suscité l’étonnement de certains des plus proches conseillers militaires du Guide martyr. Le général de division Rahim Safavi, ancien commandant du Corps des gardiens de la Révolution islamique et conseiller militaire du Guide martyr, avait notamment déclaré il y a plusieurs années : « Nous, les commandants militaires, étions réunis lorsqu’une question militaire a été soulevée. Hajj-Agha Mojtaba s’est levé et a donné son avis. Le tableau a été écrit et effacé trois fois. À ce moment-là, tous les commandants militaires se sont inclinés devant son point de vue sur les questions militaires. Il maîtrise pleinement les questions militaires. »

La confidentialité et la compartimentation constituent également des caractéristiques essentielles des services de renseignement. Les agents du renseignement peuvent même ne pas être identifiés par les membres de leur propre famille ou par leurs collègues d’autres unités de la même organisation. Cette situation rend particulièrement complexe l’expression des difficultés internes et externes d’un organisme sécuritaire ainsi que la recherche de solutions. Dans de telles circonstances, la résolution des différends nécessite une personne bénéficiant d’une grande expérience de gestion et d’une confiance élevée au niveau national.

Selon le texte, au cours des dernières années, l’Ayatollah Mojtaba Khamenei serait intervenu à plusieurs reprises dans des dossiers sécuritaires particulièrement sensibles afin de résoudre des différends entre différents appareils de sécurité. Cette intervention est présentée comme un signe de la confiance accordée à sa connaissance approfondie, à sa maîtrise et à ses capacités de gestion des questions de renseignement et de sécurité au plus haut niveau.

Cette capacité de gestion et cette connaissance approfondie des questions sécuritaires auraient également conduit à lui confier la planification de certains projets d’armement classifiés « totalement secrets ». Pour des raisons particulières, leur gestion ne pouvait même pas être confiée par l’intermédiaire du bureau militaire du Bureau du Guide. Il aurait ainsi été chargé de les mettre en œuvre en s’appuyant sur des scientifiques et sur des capacités techniques et scientifiques qu’il connaissait parfaitement, mais qui restaient inconnues de nombreux autres responsables.

Des personnes qui le côtoient depuis plus de quarante ans ont décrit ainsi ses capacités de gestion : « Sa particularité était que, lorsqu’une tâche était confiée à Hajj-Agha Mojtaba, il la suivait avec sérieux jusqu’à son aboutissement. Il n’abandonnait jamais un travail en cours de route et ne faisait preuve d’aucune négligence. »

Dans les prochaines parties de cet article, la conduite sociale et l’action de l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei dans le domaine du front de la Résistance et des mouvements djihadistes seront examinées.

Sources :

Déclarations de l’Hodjatoleslam wal-Muslimin Dr Abdollah Keyvani, représentant de la province de Chaharmahal-et-Bakhtiari à l’Assemblée des experts du leadership.

Entretien avec le Dr Mehdi Meshki, membre du corps enseignant de l’Institut Imam Khomeini (Que Dieu lui fasse miséricorde).

Seyyed Ali-Asghar Hosseini / Agence de presse AhlulBayt (ABNA)

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