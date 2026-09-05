L’Irak avertit d’une possible flambée du prix du pétrole à trois chiffres

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, les marchés mondiaux de l’énergie, en raison des tensions militaires dans la région et de l’agression américaine contre l’Iran, ainsi que des perturbations de la navigation dans le détroit d’Ormuz, connaissent une instabilité et une hausse des prix. Le prix du Brent a augmenté de 7,6 % et celui du pétrole brut américain de 10,4 %, et il se dirige vers sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la semaine se terminant le 20 juillet.

À cet égard, Furate al-Moussaoui, directeur du centre énergétique en Irak, a souligné que la reprise des conflits dans la région et dans le détroit d’Ormuz témoigne de l’échec des voies politiques et de la nécessité d’une solution globale.

Il a ajouté que, dans ce cas, le prix du Brent subirait une forte hausse et pourrait atteindre 100 dollars le baril.

Hier, il a été rapporté que le prix du pétrole avait atteint 95 dollars.