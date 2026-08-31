Célébration de la naissance du Prophète de l’islam et de l’Imam Ja‘far al-Sadiq dans le Badakhchan afghan

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les chiites de la province afghane du Badakhchan ont organisé, dimanche 30 août, une cérémonie à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Prophète de l’islam, le noble Prophète Muhammad (PSLF), et de l’Imam Ja‘far al-Sadiq (PSL), dans le district de Darwaz.

Hodjat al-Islam wa al-Muslimin Chakari, responsable du Conseil des oulémas chiites du nord-est de l’Afghanistan, a déclaré à un journaliste d’ABNA que la cérémonie était consacrée à la personnalité et à la vie du Prophète de l’islam (PSLF), à la place de la miséricorde dans les enseignements islamiques, à la nécessité de l’unité et de la solidarité entre les musulmans ainsi qu’au rôle scientifique et culturel de l’Imam Ja‘far al-Sadiq (PSL).

Les intervenants ont souligné que l’Afghanistan, dans les circonstances sensibles qu’il traverse actuellement, a plus que jamais besoin de solidarité, de tolérance mutuelle et d’éloignement des divisions.

Selon Chakari, la miséricorde dans l’enseignement du Prophète de l’islam (PSLF) n’est pas seulement une valeur morale, mais constitue un principe fondamental des relations sociales et humaines. Elle peut servir de base aux relations entre musulmans et contribuer à réduire la violence, la haine et les divisions au sein de la société.

Le responsable du Conseil des oulémas chiites du nord-est de l’Afghanistan a ajouté que les chiites du Badakhchan croient, dans leurs convictions comme dans leurs pratiques, à l’unité et à la solidarité entre les musulmans, particulièrement au sein de la société afghane. Ils considèrent les divisions religieuses et ethniques comme l’un des principaux facteurs portant atteinte à la cohésion sociale.

Il a estimé que la création d’un climat de confiance et de coexistence pacifique entre les différentes communautés ethniques et religieuses de l’Afghanistan constituait une nécessité fondamentale.

Chakari a également souligné que l’unité ne signifiait pas ignorer les différences religieuses et intellectuelles, mais accepter ces différences dans le respect mutuel et placer les intérêts généraux de la société au-dessus des divergences.

Il a déclaré que l’Afghanistan, après plusieurs décennies de guerre, d’instabilité et de conflits, avait aujourd’hui avant tout besoin d’une sécurité durable, de confiance sociale, d’éducation, de dialogue et de solidarité nationale.

Dans cette perspective, a-t-il ajouté, la commémoration d’événements tels que la naissance du Prophète Muhammad (PSLF) peut dépasser le cadre d’une cérémonie religieuse et constituer une occasion de renforcer les liens sociaux et de rappeler des valeurs telles que la miséricorde, la justice, la fraternité et la tolérance.

Il convient de noter que plus de 5 000 familles chiites duodécimaines vivent dans cinq districts de la province du Badakhchan. Selon elles, la coexistence pacifique dans cette province est satisfaisante et leurs cérémonies religieuses s’y déroulent sans difficulté.

Au cours des cinq dernières années, contrairement à certaines régions à forte présence chiite, notamment Kaboul, Ghazni et Hérat, aucun acte antireligieux visant les chiites imamites n’a été signalé dans cette province. Des informations faisant toutefois état de harcèlement et même de changements de religion parmi les chiites ismaéliens du Badakhchan ont été publiées à plusieurs reprises.

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