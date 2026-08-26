Menaces contre Barron Trump : le Secret Service américain ouvre une enquête

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La diffusion récente d’une vidéo au contenu menaçant visant Barron Trump, fils du président américain Donald Trump, a suscité des réactions dans les médias et parmi les milieux proches du président aux États-Unis.

La vidéo, publiée sous un titre faisant référence au lieu où Barron Trump pourrait être assassiné, contient des images de ce dernier ainsi que de plusieurs endroits présentés comme des lieux qu’il fréquenterait. Elle évoque également sa surveillance et la mise en place d’une récompense pour son assassinat.

À la suite de la diffusion de ces images, le Secret Service américain a confirmé être au courant de l’existence de la vidéo et a indiqué examiner toute information susceptible de constituer une menace contre les personnes placées sous sa protection.

L’agence n’a toutefois fourni aucun détail sur les mesures de sécurité qu’elle aurait prises en lien avec cette affaire.

Parallèlement, plusieurs médias et réseaux d’information américains, dont CBN News, ont réagi au climat suscité par cette vidéo en appelant leur public à prier pour la protection de Donald Trump et de sa famille.

Cette démarche n’est pas nouvelle parmi les médias favorables à Donald Trump. Au cours des dernières années, CBN avait déjà appelé à plusieurs reprises son audience à prier pour la santé et la protection du président américain et de sa famille.

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