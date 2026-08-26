Financial Times : la pression économique contre l'Iran est la même copie de 2018

Selon l'agence de presse ABNA, le Financial Times a rapporté que le nouveau projet de Trump contre l'Iran est en grande partie la même copie de 2018, qui a été lancée après le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire et l'imposition de centaines de sanctions sévères contre l'Iran dans l'espoir de la capitulation de ce pays et de négociations de position de faiblesse.

Selon ce rapport, cette opération n'a pas amené Téhéran à faire des concessions, mais a au contraire renforcé la position de ce pays contre l'Occident.

Le rapport indique : l'un des principaux points faibles du nouveau projet de Trump est la nécessité de la coopération de pays tels que la Russie, la Chine et la Turquie, qui ne semblent pas se sentir obligées de se conformer pleinement aux États-Unis.

Selon ce rapport, le grand test à cet égard aura lieu avec la Chine, car ce pays est le partenaire commercial de l'Iran et le principal acheteur de son pétrole.