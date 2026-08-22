Le blocus maritime de l'Arabie saoudite se poursuit ; diminution du trafic des pétroliers dans le port de Yanbu

Selon l'agence de presse ABNA, la publication spécialisée Lloyd's List, active dans le domaine des données maritimes, a rapporté qu'à la suite du blocus maritime de Riyad par le Yémen, le stationnement des pétroliers dans le port saoudien de Yanbu a diminué .

La publication avait auparavant rapporté qu'au moins 11 pétroliers près du port saoudien de Yanbu avaient désactivé leurs systèmes de suivi après l'annonce du blocus maritime par le Yémen .

Lloyd's List a en outre averti que la perturbation de la route d'exportation de pétrole de l'Arabie saoudite par la mer Rouge exposera le pays au risque d'utiliser des routes plus longues et plus coûteuses pour ses exportations de pétrole .