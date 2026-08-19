Allégation du Financial Times concernant l'élargissement de la liste des cibles de l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, le Financial Times, citant des sources iraniennes, affirme que Téhéran examine la possibilité de frapper des installations militaires américaines en Europe en cas d'escalade des tensions et de reprise de la guerre par Trump.

Selon ce rapport, l'Iran a étudié la possibilité de frapper des positions américaines dans des pays d'Europe du Sud-Est comme la Bulgarie, car ce pays a accepté l'utilisation de sa base aérienne par des avions ravitailleurs américains.

Ce rapport affirme également que Chypre est également considérée comme une cible potentielle pour une réponse à l'agression américaine. L'Iran a également examiné séparément la possibilité de frapper les câbles à fibres optiques sous-marins dans le détroit d'Ormuz.

Le Financial Times a ajouté que l'ampleur et l'intensité de la réponse iranienne dépendraient du comportement des États-Unis. La frappe iranienne contre la base américaine en Jordanie en juillet dernier est considérée comme la frappe à longue portée la plus précise du pays et a prouvé la capacité de l'Iran à frapper diverses cibles à des distances plus grandes. Cette frappe était également un message adressé à l'Europe, à savoir que les missiles pourraient également atteindre ce continent et que l'Europe devrait faire attention à sa position concernant l'agression contre l'Iran.