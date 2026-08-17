Trump : Nous avons interagi très facilement avec Oman ; nous ne sommes pas sur le point d'un accord avec l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, citant Fox News, Donald Trump, président des États-Unis, a répondu aujourd'hui (mardi) à la question d'un journaliste qui lui demandait : « Vous avez dit que si Oman empêchait la réouverture du détroit d'Ormuz, vous le bombarderiez intensivement. Pouvez-vous dire que votre patience envers Oman, en tant que partenaire stratégique, est épuisée ? » – comme suit : « Je ne pense pas qu'ils se soient très bien comportés, mais nous avons interagi très facilement avec eux, comme pour d'autres choses. »

Le président américain a poursuivi, sans tenir compte de la nature pacifique du programme nucléaire de Téhéran, en répétant ses allégations antérieures, affirmant : « L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires et n'en aura jamais ! Ils veulent conclure un accord, mais pas du genre que j'estime nécessaire ! »

Il a répété à nouveau son souhait de contrôler le détroit d'Ormuz, affirmant : « Nous contrôlons le détroit d'Ormuz ! Nous l'avons bloqué. »

Tentant de minimiser les effets économiques mondiaux de l'agression militaire contre l'Iran, il a affirmé : « Les prix du pétrole baissent et je veux faire plus que ce que nous faisons. »

Trump a également déclaré au sujet du mémorandum de cessez-le-feu entre Téhéran et Washington : « Les États-Unis ne cherchent pas à prolonger le mémorandum avec l'Iran. »

Le président américain, critiquant la Corée du Sud pour son absence de soutien à Washington dans la guerre contre l'Iran, a déclaré : « J'ai appelé le président sud-coréen et je lui ai dit : "Ne nous aideriez-vous pas sur la question iranienne ? Je lui ai dit, si vous voulez, car nous n'avons pas besoin d'aide." Il a dit : "Non, merci." J'ai dit : "Que voulez-vous dire ? Nous avons 39 000 soldats là-bas qui vous protègent contre Kim Jong-un, et vous ne nous aidez pas sur le dossier iranien ? C'est étrange. Pourquoi devrions-nous nous soucier de vous aider ? La protection de la Corée du Sud nous coûte des milliards de dollars." »

Trump, à propos du dirigeant nord-coréen, a déclaré : « Nous avons passé du temps ensemble. Je le comprends. Il me comprend aussi. Il n'aimait pas quelqu'un, mais je m'entends très bien avec lui. »

Le président américain, en réponse aux récentes controverses concernant la situation critique sur le porte-avions « Abraham Lincoln », a affirmé que le navire est en mer depuis longtemps, mais que son équipage a assez de nourriture.