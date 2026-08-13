Reconnaissance des États-Unis : la présence permanente d'Israël au Liban contredit l'accord-cadre

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, un responsable du département d'État américain, dans un entretien avec le site d'information Axios, a reconnu que la présence permanente d'Israël dans le sud du Liban contredit les engagements de ce régime dans l'accord-cadre (avec le gouvernement de Beyrouth).

Ce responsable américain, dont le nom n'a pas été mentionné, a souligné que Washington attend de toutes les parties qu'elles respectent l'accord-cadre qu'elles ont signé et qu'elles agissent conformément à ses dispositions.

Il a ajouté que la présence permanente d'Israël dans le sud du Liban est contraire à la sécurité à long terme des deux parties et pourrait menacer la paix et la sécurité du Liban et (du régime) d'Israël à long terme.

D'autre part, le département d'État américain, dans un entretien séparé avec Al Jazeera, a déclaré que toute présence permanente d'Israël dans le sud du Liban est incompatible avec les engagements prévus dans l'accord-cadre.

Washington, sans condamner la présence militaire de l'armée du régime israélien sur le sol libanais, a affirmé que les États-Unis soutiennent pleinement l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban.