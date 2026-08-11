Gharibabadi : La sécurité de la Caspienne doit être assurée par les pays riverains

Selon ABNA, Kazem Gharibabadi, lors de la cérémonie commémorant la Journée nationale de la mer Caspienne, en référence à l'importance de cette journée, a déclaré : Le 21 Mordad (12 août) – le jour de la Caspienne – rappelle l'importance de cette étendue d'eau et la responsabilité commune des pays riverains à son égard, et nous honorons cette journée.

Il a ajouté : Il y a 23 ans, ce jour-là, les cinq pays riverains de la mer Caspienne ont signé à Téhéran la « Convention-cadre pour la protection de l'environnement marin de la mer Caspienne », connue sous le nom de Convention de Téhéran, et 20 ans se sont écoulés depuis sa mise en œuvre.

Gharibabadi a déclaré que la mer Caspienne a toujours été pour l'Iran et ses pays riverains bien plus qu'une simple étendue d'eau, et a souligné : La Caspienne a fait partie de l'histoire, de la géographie, de l'identité et des relations des peuples qui l'entourent, et elle a joué un rôle particulier dans la formation des liens régionaux ; c'est pourquoi cette étendue d'eau revêt une importance considérable dans les calculs stratégiques des pays riverains et les relations régionales.

Gharibabadi a également évoqué l'insistance de la République islamique d'Iran et des autres pays riverains sur l'interdiction de la présence militaire de pays non riverains dans la mer Caspienne, et a déclaré : Cette question est importante car la sécurité de la Caspienne ne doit pas devenir un terrain de compétition ou de présence de puissances extérieures à la région.

Il a souligné : Les pays riverains sont eux-mêmes capables et doivent être en mesure de dialoguer et de décider de la sécurité, de la stabilité et de l'avenir de la mer Caspienne. La Caspienne peut et doit être un exemple d'un système de sécurité régional façonné par les pays de la région et pour les pays de la région.