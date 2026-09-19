Réaction de Riyad au feu vert des États-Unis pour la vente d'avions de combat F-35 à l'Arabie saoudite

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Anadolu, l'ambassade d'Arabie saoudite à Washington a annoncé vendredi que l'accord proposé de vente d'avions de combat F-35 à ce pays reflète la force et la durabilité du partenariat stratégique entre l'Arabie saoudite et les États-Unis et confirme le processus continu de développement de la coopération de défense entre les deux parties.

L'ambassade d'Arabie saoudite dans un message sur le réseau social X a écrit : l'accord proposé de vente d'avions F-35 démontre la force et le caractère durable du partenariat stratégique entre l'Arabie saoudite et les États-Unis et le progrès continu dans notre coopération de défense.

La suite de ce message indique : la coopération en matière de sécurité entre l'Arabie saoudite et les États-Unis a contribué pendant des décennies à la stabilité de la région et a renforcé nos capacités de défense collective.

Auparavant, et le jour précédent, le département d'État américain a approuvé la vente potentielle d'un ensemble d'équipements militaires d'une valeur de 24,3 milliards de dollars à Riyad et a informé le Congrès de la question. Cet ensemble comprend 48 avions de combat F-35 et 49 moteurs.

Le département d'État américain a annoncé que cet accord pourrait accroître la capacité de l'Arabie saoudite à dissuader les menaces actuelles et futures, soutenir la défense de ce pays de son territoire et améliorer le niveau de coordination opérationnelle entre les forces saoudiennes, américaines, régionales et les forces de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Si ce contrat est finalisé, l'Arabie saoudite sera le premier pays arabe à recevoir des avions de combat F-35.