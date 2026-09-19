Révélation de Bloomberg sur l'attaque catastrophique des États-Unis contre l'école de Minab

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Bloomberg, citant des responsables ayant participé à l'enquête interne du ministère de la Guerre des États-Unis (Pentagone), a révélé que certains employés du Pentagone, dans les premières heures suivant l'attaque américaine contre l'école de Minab en Iran, ont compris qu'elle avait été menée par Washington.

Selon ce rapport, l'enquête menée montre que ladite attaque n'était pas le résultat d'une seule décision catastrophique, mais découlait d'une série de décisions, d'erreurs et d'occasions manquées qui auraient pu empêcher cette attaque.

Dans ce rapport, il est indiqué que le manque de temps pour finaliser les objectifs visés, des informations incomplètes et une dépendance excessive à l'intelligence artificielle ont joué un rôle dans la survenance de cette erreur. Cette zone était représentée dans les données américaines comme une zone militaire, alors que les images satellitaires montraient qu'une école avait été construite dans ladite zone depuis plusieurs années.

Aucun membre de l'équipe de « réduction des dommages aux civils » n'a examiné la position de Minab avant l'attaque, car les membres de l'équipe du Commandement central sont passés de 10 à une seule personne.

Précédemment également, une mission d'établissement des faits de l'ONU sur l'Iran avait annoncé qu'il existait des motifs raisonnables de croire que les États-Unis étaient responsables de 2 attaques militaires contre une école et un complexe sportif en Iran au mois de février, et que ces actes constituaient des crimes de guerre.