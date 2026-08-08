Violents affrontements dans le sud d'Idlib ; 3 militaires syriens tués et blessés à Deir ez-Zor

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, des sources d'information ont rapporté de violents affrontements entre les forces de "Jolani" et des personnes non identifiées dans la banlieue sud d'Idlib.

Ces sources ont fait état de la blessure de l'un des combattants des forces de "Jolani" au cours de ces affrontements.

Simultanément, l'agence SANA, citant des sources proches du ministère syrien de la Défense, a rapporté la mort d'un militaire de l'armée "Jolani" et les blessures de deux autres à la suite d'une attaque de personnes non identifiées dans la nouvelle localité d'Al-Bakara, à l'est de Deir ez-Zor.

Ce média syrien n'a pas fourni plus de détails.

Parallèlement, la chaîne Al-Akhbariya a fait état de la poursuite des mouvements de l'armée du régime israélien dans le sud de la Syrie et a déclaré que les soldats d'occupation avaient arrêté un jeune homme lors d'un raid sur certaines maisons de la banlieue de la localité de Jabata al-Khashab, dans la banlieue nord de Quneitra.