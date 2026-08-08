Un analyste politique : L'option militaire américaine contre l'Iran a été sans résultat

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Muhammad al-Sharqawi, professeur de résolution des conflits internationaux et analyste politique de renom, a souligné que l'option militaire n'a pas réussi à atteindre les objectifs que les États-Unis recherchaient vis-à-vis de l'Iran.

Il a ajouté : « Donald Trump, le président des États-Unis, est arrivé à la conclusion que le seul recours à la force et à la puissance ne peut pas changer les réalités du terrain. »

Al-Sharqawi a déclaré : « L'accord entre Téhéran et Mascate pourrait avoir un effet temporaire sur la gestion de cette guerre et de ce conflit. »