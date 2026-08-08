L'opération récente a été menée pour neutraliser le ravitaillement militaire de l'Arabie saoudite

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Mayadeen, le bureau politique du mouvement Ansarullah (Yémen) a déclaré : « L'opération spéciale récente des forces armées de notre pays était une mesure préventive visant à faire échouer le ravitaillement et la planification militaires de l'Arabie saoudite contre le Yémen. »

Ce communiqué indique également que les récents mouvements contre le Yémen s'inscrivent dans le cadre des directives saoudiennes et avec le soutien et le financement manifestes de Riyad.

Le bureau politique d'Ansarullah a souligné en conclusion que la politique de « fuite en avant » et l'ignorance des revendications du peuple yéménite par l'Arabie saoudite n'auront aucun résultat pour Riyad.

La nuit dernière, les forces armées yéménites ont ciblé plusieurs centres de commandement saoudiens par des tirs de missiles et de drones, ce qui, selon les aveux du ministère de la Défense du gouvernement yéménite en exil, a fait 17 morts parmi les militaires, dont plusieurs officiers.