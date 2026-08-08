Yémen : Les militaires saoudiens seront dans notre ligne de mire

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, Hazam al-Asad, membre du bureau politique du mouvement Ansarullah (Yémen), a souligné : « Les forces agressives de l'Arabie saoudite, leurs bases et leurs mercenaires sur le sol yéménite seront dans la ligne de mire de nos forces et n'auront aucune sécurité. »

Il a ajouté : « Les opérations des forces armées yéménites s'inscrivent dans le cadre de la défense des droits légitimes du peuple de ce pays, de la levée du blocus et de la défense de la souveraineté. »

Al-Asad a déclaré : « Les forces armées yéménites sont obligées de combattre quiconque se dresse contre le peuple yéménite. Dans cette bataille, toute partie agressive, quelle que soit sa nationalité, sera visée. »

Il a dit : « L'Arabie saoudite a une présence militaire au Yémen et dans la province de Marib, et les États-Unis soutiennent cette présence. Washington, par l'intermédiaire de son ambassadeur et du commandant du Commandement central, en coopération avec Riyad, a tenté d'établir des bases saoudiennes sur le sol yéménite et de recruter des takfiristes. »