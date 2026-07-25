Téhéran dénonce l'hypocrisie européenne sur les droits humains et son soutien aux agressions

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message incisif publié ce samedi sur le réseau social X, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a répondu aux récentes déclarations de la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, concernant les « préoccupations en matière de droits humains » de l'Union européenne à l'égard de l'Iran.

Le diplomate iranien a souligné l'incohérence fondamentale entre le discours officiel de Bruxelles et ses actions concrètes sur le terrain. Il a rappelé que l'Union européenne, par son soutien logistique et technique, facilite les agressions meurtrières contre le peuple iranien, agressions qui ciblent délibérément les civils et les infrastructures nationales vitales.

« Comment peut-on concilier un engagement prétendu en faveur des droits humains avec la fourniture d'un soutien logistique et technique à des agressions meurtrières qui visent délibérément les civils et les infrastructures nationales vitales ? », s'interroge Baghaei dans son message. Il dénonce également le silence de l'UE face aux crimes de guerre les plus manifestes, soulignant qu'« elle n'exprime pas la moindre sympathie pour les enfants iraniens massacrés par les bombes et les missiles américano-sionistes, rendus possibles par votre soutien logistique et technique ».

Le porte-parole iranien a conclu en affirmant qu'il ne s'agit pas seulement d'une « perte de crédibilité », mais d'une manifestation de « l'essence même de l'hypocrisie et de la bassesse ».

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