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Téhéran dénonce l'hypocrisie européenne sur les droits humains et son soutien aux agressions

25 juillet 2026 - 09:50
Code d'info: 1844585
Téhéran dénonce l'hypocrisie européenne sur les droits humains et son soutien aux agressions

 Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a accusé l'Union européenne de « perte de crédibilité » et de « pure hypocrisie », après que la responsable de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a évoqué des « préoccupations en matière de droits humains » concernant l'Iran. Il a dénoncé le soutien logistique et technique de l'UE aux agressions contre l'Iran, qui ciblent délibérément les civils et les infrastructures vitales du pays, tandis qu'elle reste silencieuse face aux crimes de guerre et au massacre d'enfants iraniens.

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message incisif publié ce samedi sur le réseau social X, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a répondu aux récentes déclarations de la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, concernant les « préoccupations en matière de droits humains » de l'Union européenne à l'égard de l'Iran.

Le diplomate iranien a souligné l'incohérence fondamentale entre le discours officiel de Bruxelles et ses actions concrètes sur le terrain. Il a rappelé que l'Union européenne, par son soutien logistique et technique, facilite les agressions meurtrières contre le peuple iranien, agressions qui ciblent délibérément les civils et les infrastructures nationales vitales.

« Comment peut-on concilier un engagement prétendu en faveur des droits humains avec la fourniture d'un soutien logistique et technique à des agressions meurtrières qui visent délibérément les civils et les infrastructures nationales vitales ? », s'interroge Baghaei dans son message. Il dénonce également le silence de l'UE face aux crimes de guerre les plus manifestes, soulignant qu'« elle n'exprime pas la moindre sympathie pour les enfants iraniens massacrés par les bombes et les missiles américano-sionistes, rendus possibles par votre soutien logistique et technique ».

Le porte-parole iranien a conclu en affirmant qu'il ne s'agit pas seulement d'une « perte de crédibilité », mais d'une manifestation de « l'essence même de l'hypocrisie et de la bassesse ».

Fin/229

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