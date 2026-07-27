Karbala : une épreuve initiatique vers la proximité divine

L'Achoura, au-delà de sa dimension tragique, offre une opportunité spirituelle unique pour les croyants : celle de se rapprocher de Dieu à travers la méditation sur le sacrifice de l'Imam Hussein (AS). En s'immergeant dans cette épreuve, le fidèle peut se détacher des illusions du monde, purifier son âme et aspirer à la miséricorde divine. Une lecture qui fait de la douleur de Karbala un levier pour la transformation intérieure et l'accès à l'intercession des Ahl al-Bayt (AS).

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