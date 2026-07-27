Arba'ïn : la Ziyarat, un pilier spirituel et historique du chiisme

La Ziyarat al-Arba'ïn, transmise par l'Imam Sadiq (AS), est l'une des prières les plus authentiques et les plus vénérées de la tradition chiite. Rapportée dans les principaux recueils de hadiths, elle est récitée chaque année par des millions de fidèles à travers le monde, renouvelant l'allégeance à l'Imam Hussein (AS) et perpétuant la mémoire de Karbala. Son caractère sacré et sa transmission ininterrompue en font un acte de foi d'une importance capitale.

Code d'info: 1845811