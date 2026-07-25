Yahya Sari : Nous avons mené deux opérations cinglantes ; le blocus se poursuit

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masirah, Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré : Dans un nouvel acte d'agression contre notre peuple et une violation de la souveraineté du Yémen, l'ennemi saoudien a mené la nuit dernière une attaque criminelle contre la ville et le port de Hodeida et l'île de Kamaran, causant des dommages matériels et moraux.

Il a ajouté : Notre défense aérienne, après la violation de notre espace aérien, a engagé un groupe d'avions ennemis et les a empêchés de commettre d'autres crimes contre notre peuple.

Yahya Sari a souligné : Nous avons mené deux opérations militaires importantes, au cours de la première desquelles les installations de la société « Aramco » à Jizan ont été visées par des dizaines de missiles balistiques et de drones. Au cours de la deuxième opération, des cibles sensibles liées à « Aramco » à Yanbu ont été visées par plusieurs missiles et drones. Les deux opérations ont été couronnées de succès et ont infligé à l'ennemi des frappes précises et directes.

Le porte-parole des forces armées yéménites a déclaré : La poursuite de l'escalade montre le degré d'insistance de l'ennemi saoudien à maintenir le blocus contre notre peuple et à violer la souveraineté de notre pays, et cela est inacceptable, et notre peuple libre, croyant et combattant y répondra avec force et de manière cinglante.

Il a ajouté : Nous nous engageons à remplir notre devoir dans la défense honorable et responsable de notre pays et de notre peuple, et l'ennemi criminel ne trouvera de notre part que résistance et confrontation.