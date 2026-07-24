Momeni : Les membres des BRICS doivent défendre la souveraineté des pays et le droit international

Selon l'agence de presse Abna, Eskandar Momeni, ministre de l'Intérieur, lors de la réunion des ministres de l'Intérieur des pays membres des BRICS sur le thème « Réduction des risques naturels », après avoir remercié le gouvernement indien pour l'organisation du sommet ainsi que les efforts des experts des pays membres pour l'élaboration des documents de cette réunion, a déclaré : Le monde d'aujourd'hui est confronté à des risques tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les pandémies, la vulnérabilité des infrastructures critiques et d'autres crises émergentes ; des menaces qui affectent simultanément la sécurité, le développement et le bien-être des nations, et leur gestion rend la coopération multilatérale une nécessité inévitable.

Il a évoqué le potentiel des BRICS en tant que l'un des mécanismes de coopération les plus importants entre les économies émergentes, et a ajouté : Les BRICS peuvent devenir un modèle efficace pour renforcer la résilience, l'échange d'expériences et le renforcement de la coopération pratique dans le domaine de la gestion des crises et de la réduction des risques de catastrophes.

Les BRICS doivent condamner l'agression contre les pays et les attaques contre les civils

Momeni, évoquant l'agression contre le territoire de la République islamique d'Iran, a déclaré : La violation de l'intégrité territoriale du pays, la destruction massive des infrastructures, des centrales électriques, des zones résidentielles, des écoles, des hôpitaux et d'autres sites civils, ainsi que le meurtre de femmes, d'enfants et de personnes âgées, sont une manifestation évidente du mépris des instruments internationaux, y compris la Charte des Nations Unies.

Il a exprimé l'espoir que les membres des BRICS, dans le cadre des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, tout en condamnant ces actes, adoptent une position claire et ferme contre l'agression, la violation de la souveraineté des États, les attaques contre les civils et la destruction des infrastructures critiques.

Le ministre de l'Intérieur a souligné : La voix unique et ferme des BRICS en faveur de la défense du droit international, du respect de la souveraineté nationale des États et de l'opposition au recours à la force enverra un message important à la communauté internationale et contribuera à renforcer la paix, la sécurité et la stabilité internationales. Cette approche est parfaitement conforme à l'esprit de coopération, de multilatéralisme, de respect mutuel et de développement partagé que les BRICS prônent.