Velayati : Les aventurismes recevront une réponse immédiate

Selon l'Agence de presse Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Ali Akbar Velayati, conseiller du Guide suprême de la Révolution islamique pour les affaires internationales, en réponse aux propos outranciers de Donald Trump, chef du gouvernement terroriste américain, contre l'Iran, a écrit sur le programme X : « Nous avions déjà prévenu que "la région n'est pas un lieu de pari politique pour des pays à courte vue", et nous avons prouvé à maintes reprises que les aventurismes recevront une réponse immédiate. »

Il a souligné : « Mais la responsabilité des nouvelles provocations et de l'aveu verbal de l'annulation du mémorandum par le politicien voyou et tristement célèbre d'Epstein, qui avait déjà été violé à plusieurs reprises dans la pratique, pousse une fois de plus la région vers le feu. »