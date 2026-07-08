Remerciements de l'Iran à l'Irak pour l'organisation des funérailles grandiose du leader martyr à Nadjaf et Kerbala

Selon l'Agence de presse Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Mohammad Reza Aref, premier vice-président de l'Iran, a publié un message sur son compte du réseau social X au sujet des funérailles du leader martyr iranien en Irak.

Aref a écrit : « La procession épique du corps pur de l'Imam martyr à Nadjaf et Kerbala est un symbole éclatant de la fraternité et des profondes similitudes culturelles et religieuses entre les deux peuples d'Iran et d'Irak. »

Il a ajouté : « Je remercie de tout cœur les hautes autorités religieuses, les savants, les tribus courageuses, les groupes et organisations populaires, ainsi que le gouvernement respecté de l'Irak pour cet accueil grandiose. Ce lien sacré est indissoluble. »