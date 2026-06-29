Hezbollah : Nous surveillons l’ennemi sioniste ; le droit de défendre la patrie est préservé

Selon l’agence de presse ABNA, le Hezbollah libanais a déclaré dans un communiqué que l’armée de l’ennemi sioniste a continué hier à violer l’accord de cessez-le-feu en effectuant des frappes aériennes, des explosions et en ciblant différentes zones du sud du Liban.

Le Hezbollah a souligné dans ce communiqué que ces actions constituent une violation grave et flagrante du cessez-le-feu.

Le Hezbollah a ajouté : Selon les rapports reçus, l’ennemi sioniste a ciblé des bâtiments résidentiels dans les régions de « Nabatieh » et « Meifdoun », et un drone a attaqué des terrains ouverts dans la localité de « Faroun ».

L’armée ennemie a également procédé, par des opérations de destruction, à l’explosion de bâtiments résidentiels dans les localités de « Tayba » et « Hadatha », ainsi qu’à des explosions dans la localité de « Majdal Zoun ».

Enfin, la Résistance islamique, affirmant qu’elle surveille attentivement toutes les violations du cessez-le-feu par l’armée de l’ennemi sioniste, a réaffirmé son droit légitime à défendre la patrie et la nation.