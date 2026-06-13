Un ministre libanais : Les attaques israéliennes ont causé 20 milliards de dollars de dégâts

Selon le correspondant d'ABNA citant Sputnik, Amer al-Bissat, le ministre de l'Économie du Liban, a souligné hier que le déplacement de la population libanaise dû aux attaques du régime sioniste a imposé un lourd fardeau économique sur le pays.

Il a ajouté que le déplacement des citoyens libanais coûte au gouvernement au moins 90 millions de dollars par mois. L'économie de ce pays subit aujourd'hui de lourds contrecoups à cause de la guerre.

Al-Bissat a déclaré que les destructions causées par les attaques du régime sioniste contre les régions du sud du Liban ont infligé des dégâts estimés à 20 milliards de dollars. D'autres effets négatifs comme l'augmentation du chômage et la fermeture d'entreprises et d'usines découlent de ces attaques.

Il a précisé que 28 pour cent du secteur de la production agricole est à l'arrêt et que le secteur du tourisme a subi 2 milliards de dollars de pertes. L'économie libanaise est revenue au point zéro.