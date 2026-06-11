Violente attaque des forces aérospatiales du Sepah contre les bases américaines dans la région

Selon l'agence de presse ABNA, le service des relations publiques de l'IRGC a indiqué dans un communiqué que les forces aérospatiales du Sepah avaient mené une violente attaque contre les bases américaines dans la région.

Le communiqué précise :

« Les courageux combattants de la force aérospatiale et les héros de la force navale du Sepah, ce matin à l’aube, pour punir l’agresseur et en réponse à l’agression de l’armée américaine contre certaines unités de service et postes côtiers du Sepah, le commandement de la police et l’enceinte de l’aéroport de Bandar Abbas, ont frappé et détruit, en deux vagues opérationnelles, dix-huit cibles importantes appartenant à l’armée américaine sur les bases aériennes d’Ali Al Salem, Ahmad Al Jaber, ainsi que sur la base aérienne de Sheikh Isa. »