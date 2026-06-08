L'impérative alliance entre la raison, le Coran et la Wilayah dans l'école de l'Imam Moussa al-Kazim (as)

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Dans un enseignement lumineux, l’Imam Moussa al-Kazim (as) définit la raison comme la preuve intérieure de Dieu permettant de distinguer le vrai du faux. Cependant, il positionne les prophètes, les Imams immaculés (as) et le Coran comme les guides indispensables et les compléments essentiels de l'intellect humain. Selon cette approche, s'appuyer sur une raison détachée de la révélation et des enseignements des AhlulBayt (as) égare l'homme et l'asservit aux ambitions mondaines ; car la raison seule ne saurait être un critère absolu de discernement sans la lumière du Coran et de la Prophétie.