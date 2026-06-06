Acte hostile des États-Unis contre l'Iran à la veille de la réunion du Conseil des gouverneurs

Selon l'agence de presse ABNA citant Reuters, des diplomates ont annoncé que les États-Unis préparent un projet de résolution contre l'Iran avant la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA.

Ils ont ajouté que cette réunion aura lieu la semaine prochaine. Les détails du projet de résolution ne sont pas clairs.

Cet acte hostile des États-Unis contre l'Iran intervient au beau milieu des négociations sur la prolongation du cessez-le-feu et la conclusion d'un accord entre eux.

Quelques heures plus tôt seulement, le département du Trésor américain avait également annoncé l'imposition de nouvelles sanctions contre l'Iran.