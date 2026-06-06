Le Hamas : Le martyre d'un nourrisson palestinien à Hébron a révélé le vrai visage des occupants

Selon l'agence de presse ABNA citant le Centre d'information palestinien, le communiqué du Hamas indique : « Le crime de l'ennemi sioniste criminel ayant conduit au martyre du nourrisson de sept mois "Sami Fahd Abu Haikal" et à la blessure de son père et de sa mère après avoir tiré directement sur eux dans le sud de la ville d'Hébron en Cisjordanie, révèle le vrai visage du régime d'occupation terroriste et barbare ; une occupation fondée sur la légitimation du sang palestinien et qui ne fait pas de différence entre un enfant, un nourrisson, une femme et une personne âgée. »

Dans ce communiqué, le Hamas a présenté ses condoléances pour le martyre de ce nourrisson palestinien et a souligné qu'il est mort en martyr comme témoin des crimes et des atrocités des occupants.

Le mouvement a également souhaité un prompt rétablissement à son père, sa mère et sa famille résistante.

Le Hamas a souligné que les occupants, aussi loin qu'ils aillent dans la répression et l'effusion de sang, ne pourront pas briser la volonté et la constance du peuple palestinien – un peuple qui continuera sur la voie de la résistance, de la confrontation et de la lutte contre l'occupation jusqu'à ce qu'il l'ait chassée de sa terre.

Le Hamas a appelé la communauté internationale, tous les peuples libres du monde et les institutions juridiques et des droits de l'homme, en particulier celles actives dans le domaine des droits des enfants, à intervenir immédiatement et efficacement et, en exerçant toutes les formes de pression sur les occupants, à les empêcher de poursuivre leur terrorisme organisé et à mettre fin aux crimes continus contre le peuple palestinien et aux atteintes à sa terre et à ses lieux saints.

Des soldats du régime sioniste ont aujourd'hui ouvert le feu sur un véhicule d'une famille palestinienne dans le sud de la Cisjordanie. À la suite de cette attaque, trois membres de cette famille, dont un nourrisson, ont été blessés, et l'enfant est mort en martyr de la gravité de ses blessures.