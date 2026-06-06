« Soutien indéfectible » des membres de Shanghai à l'Iran contre les États-Unis et le régime sioniste

Selon l'agence de presse ABNA, Eskandar Momeni, qui s'est rendu au Kirghizistan pour participer à la réunion des ministres de l'Intérieur de l'OCS, a déclaré vendredi (15 Khordad) en évoquant la rencontre des ministres membres avec le président kirghize que « de bonnes discussions sur les questions de sécurité et régionales ont eu lieu » lors de cette rencontre.

M. Momeni, faisant référence au statut de membre non permanent du Kirghizistan au Conseil de sécurité de l'ONU, a qualifié ces échanges d'« importance particulière » et a déclaré qu'en présence du président de ce pays, il a exprimé l'opposition de l'Iran à « l'unilatéralisme » et a souligné la « coopération régionale ».

Le ministre de l'Intérieur a ajouté que lors de la réunion principale, « les positions de la République islamique d'Iran sur les questions régionales ainsi que l'agression du régime sioniste et des États-Unis contre notre pays ont été fermement présentées et expliquées. »

Selon M. Momeni, tous les pays membres, en particulier la Chine et la Russie, ont annoncé leur soutien indéfectible à la République islamique d'Iran face à l'agression du régime sioniste et des États-Unis et ont adopté de bonnes positions dans ce domaine.

Il a également fait état de l'adoption d'une « bonne déclaration » à l'issue de cette réunion, qui s'est concentrée sur la coopération en matière de sécurité, de maintien de l'ordre et sur des sujets tels que la lutte contre les stupéfiants et le terrorisme.

Le ministre de l'Intérieur a également jugé utiles les rencontres bilatérales en marge de cette réunion et a déclaré : « Ce genre de rencontres est utile en soi, car les pays exposent leurs points de vue lors d'une brève réunion pour résoudre les problèmes. »

La réunion des ministres de l'Intérieur des États membres de l'OCS s'est tenue dans la ville de Bichkek, la capitale du Kirghizistan, en présence de dix pays membres, dont la Chine, la Russie, l'Inde et l'Iran.