La Chambre des représentants américaine rejette un projet de retrait de ses forces du Liban

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Quds al-Arabi, la Chambre des représentants américaine a rejeté jeudi le projet de résolution élaboré sur la base de la Loi sur les pouvoirs de guerre, qui aurait obligé le gouvernement américain à retirer les troupes américaines de tout combat au Liban sans l’autorisation du Congrès.

Selon les résultats du vote, le projet n’a pas été adopté : 324 voix contre, 92 pour et deux abstentions. Parmi eux, 207 représentants républicains, 117 représentants démocrates et un représentant indépendant ont voté contre la résolution.

Thomas Massie, représentant républicain de l’État du Kentucky, a été le seul membre du Parti républicain à voter pour ce projet. Betty McCollum et Derek Tran, deux représentants démocrates, ont voté « présent ».

Cette résolution avait été présentée par la démocrate Rashida Tlaib. Dans son texte, il était souligné que le Congrès américain n’a déclaré aucune guerre et n’a fourni aucune autorisation légale claire pour la participation des forces américaines aux opérations militaires d’Israël au Liban.

Tlaib a également appelé dans un message sur le réseau social X, en évoquant les victimes civiles au Liban, à l’arrêt des bombardements et a déclaré que le régime sioniste, malgré l’accord de cessez-le-feu, a élargi le champ de ses attaques dans différentes régions du Liban.

En réponse, Hakeem Jeffries, le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, ainsi que plusieurs dirigeants de son parti, ont déclaré dans un communiqué qu’aucune force armée américaine ne participait actuellement directement aux opérations de combat au Liban.

Ils ont également souligné que la question des pouvoirs de guerre concernant le Liban devait être examinée dans le cadre d’un autre projet de loi qui prévoirait le retrait des forces américaines engagées dans des opérations de combat, tout en excluant la coopération sécuritaire avec l’armée libanaise et la protection des sites diplomatiques américains.

Ce vote a eu lieu un jour après que la Chambre des représentants américaine a adopté une résolution visant à limiter toute action militaire du gouvernement américain contre l’Iran.