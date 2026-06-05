Mohsen Rezaei : Nous soutenons fermement notre allié le Hezbollah

Selon l’agence de presse ABNA, le général de division Mohsen Rezaei, félicitant tous les musulmans du monde pour la grande fête de Ghadir Khumm, a qualifié l’imamat de continuation de la prophétie et a honoré la mémoire de l’imam Khomeini.

Il a qualifié la Révolution islamique de résultat de deux siècles d’attente et de souffrance du peuple iranien, dont le chaînon manquant était l’imam Khomeini, et c’est en fait lui qui a fondé l’Iran moderne.

Membre du Conseil de discernement de l’opportunité, soulignant que l’Amérique a trahi les négociations pour la troisième fois, il a déclaré : « La première trahison a eu lieu pendant la guerre de 12 jours, la seconde pendant la guerre du Ramadan, et lors de la troisième trahison, un jour avant la fin de la trêve de deux semaines, l’Amérique a imposé un blocus, ce qui est une forme de déclaration de guerre et une trahison de la diplomatie. Également sur le front libanais, ils n’ont pas respecté leurs engagements, et c’est une autre violation de leurs promesses. »

Rezaei, à propos des agressions ponctuelles de l’Amérique ces derniers jours, a précisé : « Trump a fait un feu d’artifice ces derniers temps, mais nous espérons que notre réponse sévère à leur dernière agression les ramènera à la raison. »

Concernant l’atmosphère de méfiance qui règne dans les négociations, il a déclaré : « Ils prétendent qu’ils lèveront le blocus si le détroit d’Ormuz est rouvert, alors qu’aujourd’hui le détroit d’Ormuz est ouvert au commerce – pourquoi ne lèvent-ils pas le blocus maintenant ? Nous constatons donc qu’ils ne cessent d’aggraver la méfiance. Ils doivent également libérer au moins 24 milliards de dollars des fonds iraniens bloqués afin qu’un peu de confiance puisse naître dans les négociations. »

Le général de division Rezaei, à propos du Liban, a insisté sur le fait que c’est un principe universel que si un pays ne soutient pas ses alliés, il ne sera plus fiable. Il a rappelé : « Le Hezbollah s’est sacrifié lors de la récente guerre et il est notre allié, donc nous soutenons le Hezbollah et restons fermes sur notre engagement. L’ennemi a voulu nous faire pression dans les négociations en faisant pression sur le Liban. Ainsi, en réponse à la menace du régime sioniste contre Dahieh et Beyrouth, tous nos missiles étaient prêts à brûler le nord des territoires occupés, et aujourd’hui nous avertissons ce régime maudit de quitter le Liban, et qu’ils sachent que le Liban fera partie intégrante de tout accord et de tout cessez-le-feu. »

Concernant les positions des pays du Golfe, Rezaei a expliqué : « Les dirigeants du Koweït, de Bahreïn et des EAU ont commis une erreur et continuent de définir leur politique sur la base d’un système unipolaire ou bipolaire. Ils doivent savoir que l’Amérique dans quelques années ne ressemblera pas à l’Amérique d’il y a trente ans ni même à l’Amérique d’aujourd’hui – elle sera plus faible. Bien sûr, ces voisins ne doivent pas abuser de notre noblesse. Nous avons ignoré leur aide massive à Saddam pendant la guerre de huit ans en raison du voisinage et de la fraternité musulmane, mais cette fois nous ne permettrons pas que l’on abuse de notre noblesse. Ils doivent comprendre que l’avenir que l’Amérique et Israël envisagent pour la région sera pour ces pays un avenir sombre, accompagné de la perte de leurs territoires. Cependant, l’Arabie saoudite et le Qatar ont adopté des politiques plus sages. »

Il a poursuivi : « Pour garantir la sécurité de la région, de nouveaux arrangements et un nouvel ordre doivent être établis dans le Golfe persique avec la participation des pays du Golfe. De même, au niveau de toute l’Asie occidentale, une union devrait être formée avec la participation de pays comme l’Iran, la Turquie, l’Égypte, le Pakistan, l’Arabie saoudite et d’autres pays de la région, qui pourrait être la quatrième puissance mondiale. »

Membre du Conseil de discernement de l’opportunité, déclarant que la grande nation iranienne a rayé d’un trait la superpuissance américaine, a insisté : « Cela sera inscrit dans l’histoire, et les générations futures diront que le déclin de l’Amérique en tant que superpuissance a eu lieu dans le Golfe persique et par la nation iranienne. »

Le conseiller militaire du Commandant en chef a conclu en disant : « Nous remercions humblement la nation fière et courageuse de l’Iran. Qu’ils sachent qu’ils sont la force du cœur des forces armées. Les slogans du peuple sur les places et dans les rues concernant la construction de la patrie et la résolution des problèmes ne contredisent pas leurs slogans et leurs fanfaronnades face aux ennemis. »