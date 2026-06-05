Araghchi : Le monde a été stupéfait par la capacité de l’Iran à répondre immédiatement

Selon l’agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, a déclaré dans un entretien à Al-Mayadeen : « Je remercie tous les pays de la région qui ont joué un rôle dans les négociations, ont établi des contacts avec l’Amérique et ont exercé des pressions sur elle. »

Il a ajouté : « À tout moment, nos forces armées sont prêtes à reprendre la guerre et à attaquer Israël. »

Araghchi a précisé : « Il n’existe actuellement aucun format de négociations, nous échangeons des messages avec les Américains. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré : « Les Américains ont ressenti la puissance de l’Iran au cours de cette guerre de 40 jours. L’Amérique pensait que l’Iran était un pays faible en Asie occidentale et, sur la base de cette idée, elle a déclenché la guerre. Pendant les 40 jours de guerre, ils ont mobilisé toutes leurs capacités et leurs forces pour détruire l’Iran en quelques jours et le forcer à se rendre. »

« Une reddition sans condition n’aura jamais lieu »

Araghchi a déclaré : « Leur première condition, comme Trump l’a annoncé le premier jour de la guerre, était la reddition sans condition, et cela n’arrivera jamais, jamais. »

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran a déclaré : « L’Amérique a essayé par le biais d’exigences irréalistes comme le changement de régime, et cela n’a pas eu lieu. »

Araghchi, soulignant que les Américains pensaient que le peuple descendrait dans la rue contre le régime, alors que le peuple est descendu dans la rue pour soutenir le régime, a déclaré : « Tous leurs calculs étaient erronés. Ils ont voulu détruire la capacité balistique de l’Iran, mais elle n’a pas été détruite. »

Il a insisté : « Si Trump a du bon sens, il ne reviendra jamais à la guerre. » Araghchi a ajouté : « Nous avons l’unité nationale et la cohésion sociale, la détermination et la volonté de résister à toute agression contre notre pays. »

Araghchi, soulignant que la situation militaire de l’Iran est actuellement meilleure qu’avant le début de la guerre, a déclaré : « Nous avons la capacité de continuer la guerre pendant n’importe quelle durée, mais cela ne signifie pas que nous voulons la guerre. »