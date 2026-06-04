Leader des Ansar Allah au Yémen : L'Aïd al-Ghadir fait partie de l'héritage spirituel du peuple musulman yéménite

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, leader du mouvement Ansar Allah au Yémen, a prononcé un discours à l'occasion de la bienheureuse fête de Ghadir Khumm et du Jour de Wilayat.

Ce discours dit : « Je présente mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux à notre peuple et à notre nation à l'occasion de l'Aïd al-Ghadir et du Jour de Wilayat, cette grande occasion religieuse. Notre cher peuple, comme chaque année, en ce jour béni, a magnifiquement célébré le Jour de Wilayat dans toutes les provinces libérées. L'Aïd al-Ghadir et le Jour de Wilayat sont des occasions authentiques et font partie de l'héritage spirituel du peuple musulman yéménite. »

Abdulmalik Badruddin al-Houthi a ajouté : « L'occasion de Ghadir et le Jour de Wilayat ne sont pas nouveaux pour notre peuple ; ils ont honoré ces occasions à travers les générations et les siècles dans le cadre de leur foi inébranlable. Notre peuple honore les occasions religieuses, en particulier le Mawlid (anniversaire du Prophète) et d'autres occasions, et utilise ces occasions pour préserver son identité et ses réalisations importantes. Notre peuple apprécie et prête attention aux bénéfices éducatifs des occasions qu'il honore, car ces occasions expriment la gratitude pour les bénédictions divines et la reconnaissance de la grandeur de sa religion. »

Al-Houthi a poursuivi : « L'événement de Ghadir est un fait historique établi, reconnu par les historiens et les spécialistes du hadith, et il n'est ni douteux ni remis en question. Honorer Ghadir et Wilayat, c'est honorer une occasion authentique et certaine, l'un des faits historiques indubitables. L'importance de Ghadir réside dans le fait qu'il témoigne de l'accomplissement de la religion et de la plénitude de la grâce divine, et la gratitude pour cette grâce entraîne le bien de ce monde et de l'au-delà. Si la oumma suit pleinement cette voie, elle bénéficiera de la grâce parfaite dans tous les domaines de sa vie. Parmi les manifestations de la grâce parfaite figurent la grâce de la dignité, la libération de l'autorité des tyrans, la dignité humaine et de nombreuses autres réalisations importantes. »