Info – La manifestation du Coran dans le sermon de Ghadir – Numéro 2 : La réfutation de l’accusation de crédulité portée contre le Prophète (pslf)

Dans une partie du sermon de Ghadir, le Prophète Mouhammad (pslf) lève le voile sur les pressions et les persécutions des hypocrites visant à entraver la transmission de la Wilayah de l’Émir des croyants Ali (as) ; des attaques allant jusqu’à accuser le Messager de « crédulité ». En réponse à cette calomnie, Dieu a défendu le statut du Prophète (pslf) par la révélation du verset 61 de la sourate Al-Tawbah, affirmant que sa confiance envers les croyants est une marque de miséricorde et de bienfaisance. Ce passage met en lumière le climat social pesant et les oppositions occultes entourant la question de la succession lors de l’événement de Ghadir.

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