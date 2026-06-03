Info – La manifestation du Coran dans le sermon de Ghadir – Numéro 6 : La perfection de la religion à l’ombre de la Wilayah

Dans le sermon de Ghadir, le Prophète Mouhammad (pslf) s’est appuyé sur le verset 3 de la sourate Al-Ma'idah pour présenter la Wilayah de l’Émir des croyants Ali (as) comme le facteur de perfection de la religion et de l’accomplissement du bienfait divin. Puis, se référant au verset 85 de la sourate Al-Imran, il a affirmé que l’acceptation de l’Islam véritable était conditionnée par l’acceptation de la Wilayah de l’Imam Ali (as), faisant de Ghadir le point culminant de l’achèvement de sa mission divine.

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