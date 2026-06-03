Info – La manifestation du Coran dans le sermon de Ghadir – Numéro 3 : La complétude de la mission prophétique par la transmission du message de la Wi

Dans le sermon de Ghadir, le Prophète Mouhammad (pslf) s’est appuyé sur le verset 67 de la sourate Al-Ma'idah pour présenter la transmission de la Wilayah de l’Émir des croyants Ali (as) comme une mission divine absolue. Dans ce verset, Dieu a ordonné au Prophète (pslf) de proclamer officiellement la succession de l’Imam Ali (as), assimilant toute omission à un abandon total de sa mission prophétique. Ainsi, Ghadir n’est pas une simple recommandation éthique, mais une partie fondamentale du mandat final du Prophète (pslf) pour la guidance de la communauté islamique.

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