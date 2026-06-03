Info – La manifestation du Coran dans le sermon de Ghadir – Numéro 1 : La Wilayah de l’Émir des croyants Ali (as) selon le Coran

Dans le sermon de Ghadir, le Prophète Mouhammad (pslf) s’est appuyé sur le verset 55 de la sourate Al-Ma'idah (connu sous le nom de verset de la Wilayah) pour présenter l’Émir des croyants Ali (as) comme le tuteur, le légataire et le successeur après lui. Dès lors, le sermon de Ghadir n’est pas une simple annonce historique, mais une démonstration coranique de la voie de la guidance et du leadership de la communauté islamique par l’Imam Ali (as).

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