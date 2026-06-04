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Sardar Qaani : Israël doit reculer jusqu'au point d'avant le début de la guerre de 40 jours.

4 juin 2026 - 18:35
Code d'info: 1822425
Source: ABNA
Sardar Qaani : Israël doit reculer jusqu'au point d'avant le début de la guerre de 40 jours.

Le commandant de la force Al-Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a déclaré : « La revendication minimale de la résistance est le recul du régime occupant jusqu'au point d'avant le début de la guerre de 40 jours. »

Selon l'agence de presse ABNA, le sardar Ismail Qaani, commandant de la force Al-Qods, a souligné dans un message : « Le soutien à la résistance au Liban est le devoir de nous tous, et la libération de la région d'Israël est un objectif atteignable pour les musulmans. »

Il a ajouté : « La revendication minimale de la résistance est le recul du régime occupant jusqu'au point d'avant le début de la guerre de 40 jours. Les moudjahidines libanais verront bientôt les résultats de leur résistance courageuse. »

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