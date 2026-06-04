Leader de la Révolution : Nous devons déjouer les plans de l'ennemi par la résistance et le maintien de l'unité

Selon l'agence de presse ABNA, le message de Sa Grâce l'Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, à l'occasion de l'Aïd al-Ghadir, du 37e anniversaire du décès de l'Imam Khomeiny, et de l'anniversaire du début du leadership de Sa Grâce l'Ayatollah martyr Seyyed Ali Khamenei, a été lu ce matin au mausolée de l'Imam Khomeiny par Hojjatoleslam Mohammad Javad Haj Ali Akbari.

Le système de domination, qui a construit une garnison appelée Israël il y a près de quatre-vingts ans, n'accepte pas l'existence d'un Iran fort, indépendant et doté de tous les avantages à la frontière orientale de la géographie fausse et absurde du « Grand Israël », c'est-à-dire à l'est de l'Euphrate, et n'épargne aucun effort pour empêcher son progrès. À cet égard, je dis à la chère nation : l'ennemi malveillant, ayant subi une défaite face à vos fils courageux dans les forces armées, et en particulier à cause de la confrontation avec le coup décisif – tant sur le champ de bataille que dans la rue – il expérimente une humiliation profonde et significative, qui a entraîné un éloignement tangible des pays à son égard. Il a concentré ses manœuvres dans la guerre hybride sur deux points : l'un est la résilience du peuple ; l'autre est de créer une erreur dans le système de calcul des responsables du pays. Son outil principal pour ces deux points est de semer les graines du doute, du désespoir, de la peur, de la méfiance et de la discorde. Par conséquent, pour faire face à ces malveillances, tous doivent, par la résistance et la clairvoyance, le maintien de l'unité et de la cohésion, la confiance mutuelle, et en ne s'alignant pas avec l'ennemi, déjouer son plan sinistre. À cet égard, le rôle des responsables dans le soutien à ces questions est très important. Tout acte qui suscite la méfiance et la frustration parmi le peuple est considéré comme une forme d'aide à l'ennemi de ce pays et de son peuple.

Maintenant, une nouvelle opportunité s'est présentée pour présenter concrètement et réaliser l'école du grand Khomeiny et du cher martyr Khamenei, en tant que leaders injustement traités mais puissants, et bien sûr victorieux de la Révolution islamique, à travers le monde. Cette tâche importante incombe à la nation tout entière, en particulier aux jeunes, aux élites, aux intellectuels et aux artistes, afin que, selon cette école, en croyant aux promesses de Dieu, sous l'ombre de l'attention de notre Maître (que Dieu hâte son auguste apparition), et sur la voie de l'islam pur – c'est-à-dire la ligne lumineuse tracée durant la période de deux cent cinquante ans de la présence des détenteurs de l'infaillibilité et de la grande autorité (que la paix et le salut de Dieu soient sur eux tous) – ils construisent l'avenir radieux de l'Iran bien-aimé.